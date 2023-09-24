Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te depremzede üniversite öğrencileri TEKNOFEST'te 10 ödül aldı

        MEHMET AKİF PARLAK - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, üniversite öğrencileri yaşadıkları zorluklara rağmen Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST 2023'te toplamda 10 ödül almayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 11:04 Güncelleme: 24.09.2023 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te depremzede üniversite öğrencileri TEKNOFEST'te 10 ödül aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET AKİF PARLAK - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, üniversite öğrencileri yaşadıkları zorluklara rağmen Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST 2023'te toplamda 10 ödül almayı başardı.

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, AA muhabirine, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden her anlamda etkilendiklerini söyledi.

        Depremden kısa süre sonra toparlandıklarını ve TEKNOFEST'e katılacak öğrencileri bir araya getirdiklerini belirten Yumrutaş, öğrencilerin barınmadan atölyeye kadar tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

        Yumrutaş, öğrencileri motive etmek için üniversite olarak ciddi emek harcadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Depremde bizler ve öğrencilerimiz dahil olmak üzere herkes sarsıldı. Gaziantep'i çoğu öğrencimiz terk etti. Kısa sürede bu öğrencilerimizi tekrar davet ederek güvenli binalarda, laboratuvarlarda, atölyelerde onlara yer ayırarak, imkan sağlayarak projelerine odaklanmalarını sağladık. Öğrencilerimizin ne gibi ihtiyaçları varsa bunları tedarik ettik. Öğrencilerimiz de gerçekten çok güzel emek verdiler. Özveriyle çalıştılar, bu projeleri gerçekleştirdiler."

        - "Bu öğrencilerimiz ülkemizin ihtiyacı olan bilimsel çalışmalara katkı veriyor"

        Yumrutaş, öğrencilerin bu yıl aldıkları ödüllerin geçmiş yıllardaki ödüllerden farklı olduğunu dile getirdi.

        Kendilerine her yıl daha büyük hedefler koyduklarını kaydeden Yumrutaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu yılki yarışmaya toplamda 335 öğrenciyle katıldık. 22 takımımız finale kaldı. 2 birincilik ve 2 ikincilik olmak üzere toplam 10 ödül aldık. Çağdaş Roket Takımımız, Türkiye birincisi oldu. Öğrencilerimiz depreme rağmen çalıştılar, gayret ettiler, projeleri bırakmadılar. Bu ödüllerin arkasında büyük bir emek yatıyor. Dolayısıyla öğrencilerimiz de bu destekleri karşılıksız bırakmadılar. Üniversitemizi en iyi şekilde temsil ettiler. Bu öğrencilerimiz çalıştıkça biz de arkalarında durmaya devam edeceğiz. Desteklerimiz devam edecek. Asla bu öğrencilerimizi tek başına bırakmayacağız. Çünkü bu öğrenciler bizim ülkemizin geleceğidir. Bu öğrencilerimiz ülkemizin ihtiyacı olan bilimsel çalışmalara katkı veriyor."

        GAÜN Uçak ve Uzay Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Safa Aslan ise son 3 yıldır TEKNOFEST yarışmalarında aktif olarak yer aldığını anlattı.

        Bu yıl insansız hava araçları üzerine bir yarışmaya katıldıklarını aktaran Aslan, depreme rağmen arkadaşlarıyla iyi motive olduklarını belirtti.

        Aslan, yarışmaya kısa süre kala depremin meydana geldiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Şubat ayı yarışmalara çok az bir sürenin kaldığı bir aydır. Biz de raporlama aşamasındaydık. Depremin ardından eğitim ve öğretim tamamen durmasına rağmen üniversitemiz bizlere bütün kapıları açtı, projelerimizi geliştirmek için bütün atölyeleri açtı. Maddi desteklerine devam etti. Barınma ihtiyaçlarımıza kadar güvenli ortamlarda barınabilmemiz için bu desteklerini sürdürmeye devam etti. Biz de neticesinde daha da fazla çalışarak güzel sonuçlar elde ettik. Gaziantep Üniversitesi olarak bu sene TEKNNOFEST'te yine ciddi ödüller aldık, birincilikler elde ederek üniversitemizi en iyi şekilde temsil ettik."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nikah iptal olunca aileler birbirine girdi!
        Nikah iptal olunca aileler birbirine girdi!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Cimbom 4 köşe!
        Cimbom 4 köşe!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te, fırıncının öldüğü kavga kamerada
        Gaziantep'te, fırıncının öldüğü kavga kamerada
        Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
        Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
        73 bin hayvan kapasiteli besi çiftliğinde hem et hem enerji üretiliyor
        73 bin hayvan kapasiteli besi çiftliğinde hem et hem enerji üretiliyor
        Gaziantep FK, sezonun ilk puanını aldı
        Gaziantep FK, sezonun ilk puanını aldı
        BAE'nin Ankara Büyükelçisi Zahiri: "İki ülkenin enerji yatırımlarını başarı...
        BAE'nin Ankara Büyükelçisi Zahiri: "İki ülkenin enerji yatırımlarını başarı...
        Gaziantep FK-İstanbulspor maçının ardından
        Gaziantep FK-İstanbulspor maçının ardından