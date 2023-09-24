Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        "GastroANTEP Kültür Yolu Festivali" kapsamında "Rönesans Rüyaları" sergisi düzenleniyor

        Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te düzenlenen "GastroANTEP Kültür Yolu Festivali" kapsamında sanatçı Refik Anadol'un dijital sergisi "Rönesans Rüyaları" ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 14:26 Güncelleme: 24.09.2023 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        "GastroANTEP Kültür Yolu Festivali" kapsamında "Rönesans Rüyaları" sergisi düzenleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te düzenlenen "GastroANTEP Kültür Yolu Festivali" kapsamında sanatçı Refik Anadol'un dijital sergisi "Rönesans Rüyaları" ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen festival dokuzuncu gününde devam ediyor.

        Kent genelinde 16 Eylül'den itibaren çeşitli kültürel etkinlerin düzenlendiği "GastroANTEP Kültür Yolu Festivali" kapsamında, Türkiye'nin çağdaş sanat alanındaki öncülerinden Refik Anadol'un dijital sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Refik Anadol'un Rönesans dönemine ait tüm heykellerin görselleriyle yapay zekayı eğiterek oluşturduğu, dinamik formda veri heykellerinin yer aldığı "Rönesans Rüyaları" sergisi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

        Sergiyi gezen Cansu Özçelik, "Çok keyifliydi, kendimizi içine çekiyordu, görsel olarak gayet tatmin ediciydi. Sergi oldukça yoğundu, 7'den 70'e herkesin ilgisini çekti." diye konuştu.

        Mustafa Kartal ise serginin teknolojinin geldiği noktayı göstermesi bakımından önemli olduğunu vurgulayarak, "Sergi, bilgiler ışığında görsel bir şölen aslında. Hem teknolojinin hem de yapay zekanın gelişmesini bir arada görmüş olduk. Sanatsal olarak güzel bir etkinlik." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te depremzede üniversite öğrencileri TEKNOFEST'te 10 ödül aldı
        Gaziantep'te depremzede üniversite öğrencileri TEKNOFEST'te 10 ödül aldı
        Gaziantep'te, fırıncının öldüğü kavga kamerada
        Gaziantep'te, fırıncının öldüğü kavga kamerada
        Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
        Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
        73 bin hayvan kapasiteli besi çiftliğinde hem et hem enerji üretiliyor
        73 bin hayvan kapasiteli besi çiftliğinde hem et hem enerji üretiliyor
        Gaziantep FK, sezonun ilk puanını aldı
        Gaziantep FK, sezonun ilk puanını aldı
        BAE'nin Ankara Büyükelçisi Zahiri: "İki ülkenin enerji yatırımlarını başarı...
        BAE'nin Ankara Büyükelçisi Zahiri: "İki ülkenin enerji yatırımlarını başarı...