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        Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Cuma günü Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 22:14 Güncelleme: 24.09.2023 - 22:19
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        Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Cuma günü Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

        İstanbulspor maçında forma giyen futbolcular, özel program eşliğinde çalışırken, diğer futbolcular ısınma hareketleri ile başladıkları antrenmanı, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.

        Kırmızı siyahlı ekip, salı günü gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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