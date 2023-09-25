CHP Gaziantep İl Reis Reisoğlu oldu

CHP Gaziantep İl Başkanlığının 38. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, bir restoranda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığını Eski CHP İstanbul Milletvekili ve parti meclis üyesi Müslim Sarı'nın yaptığı kongrede, mevcut il başkanı Karaca Bozgeyik, Reis Reisoğlu ve Ulaş Şarklı aday oldu.

593 delegenin oy kullandığı kongrede 205 delegenin oyunu alan Reis Reisoğlu, il başkanı seçildi.