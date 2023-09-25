Güneydoğulu hububatçılar depremin kayıplarını telafi ediyor Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yılın ilk çeyreğinde depremin etkisiyle, Türkiye genelindeki paylarının yüzde 30'un biraz altına gerilediğini belirterek, 8 ayın sonunda sektörde en fazla ihracat yapan bölgenin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründeki liderliği yeniden kazandığını bildirdi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yılın ilk çeyreğinde depremin etkisiyle, Türkiye genelindeki paylarının yüzde 30'un biraz altına gerilediğini belirterek, 8 ayın sonunda sektörde en fazla ihracat yapan bölgenin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründeki liderliği yeniden kazandığını bildirdi.

​​​​​​​Kadooğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yılın 8 ayında bölgeden yapılan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının 2,5 milyar dolar olduğunu belirtti.

Yılın ilk çeyreğinde depremin etkisiyle ihracatta meydana gelen düşüşün kısa sürdüğünü ifade eden Kadooğlu, bölge ihracatçısının kısa sürede toparlanarak yeniden liderliğe yükseldiğinin altını çizdi.

Güneydoğu'dan yapılan toplam ihracatının üçte birini gerçekleştirerek bölgede ilk sıraya yerleşen sektörün aylık 300 milyon dolar ihracat ortalamasına ulaştığını vurgulayan Kadooğlu, şöyle devam etti:

"8 aylık dönemde ihracatını miktar bazında yüzde 28,9 yükselten üyelerimiz, bölgedeki döviz gelirlerini ise yüzde 9,1 oranında artırmayı başardı. 8 aylık dönemde en fazla ihraç edilen ürünler makarna, buğday unu ve bitkisel yağlar oldu. Son yıllardaki en hareketli yazlarından birini geride bıraktığımız temmuz ve ağustos aylarında, toplamda 1 milyar dolara yakın ihracat yaptık. İlk çeyrekte depremin etkisiyle, Türkiye genelindeki payımız yüzde 30’un biraz altına gerilemişti ama 8 ayın sonunda sektörde en fazla ihracat yapan bölge olarak hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründeki liderliğimizi bir kez daha ispatladık."

Kadooğlu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün verilerine göre, Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nde göze çarpan bir düşüş olduğuna dikkati çekerek, "Şu an en kritik konulardan biri tahıl koridoru meselesinin çözümü. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı dönemdeki fiyatların düşmesinde koridorun büyük etkisi olmuştu ve bu konuda sorun devam ederse fiyatlara etki edebilir. Son dönemde, Hindistan gibi büyük üreticilerden pirinç gibi bazı temel besinlerde ticari kısıtlama haberleri gelmeye başladı. Aynı koşullar devam ederse, bu durum Türkiye kadar yüksek üretim kapasitesi olmayan ülkeler için yeni zamlar anlamına gelebilir." ifadelerini kullandı.

Bu yıl kurak geçen bir yılın ardından gelen bahar yağmurlarının ve yüksek seviyedeki ekim alanlarının etkisiyle bereketli bir dönem yaşandığını belirten Kadooğlu, özellikle buğday üretiminde 20-21 milyon ton gibi rekor seviyelere çıkılabileceğini kaydetti.