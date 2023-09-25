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        Gaziantep'te öğrencilere nakdi destek

        Gaziantep Valiliği, Şehitkamil Belediyesi ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında öğrencilere verilecek nakdi destek için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 15:28 Güncelleme: 25.09.2023 - 15:33
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        Gaziantep'te öğrencilere nakdi destek
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        Gaziantep Valiliği, Şehitkamil Belediyesi ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında öğrencilere verilecek nakdi destek için protokol imzalandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında Şehitkamil ilçe sınırları içerisindeki okullarda eğitim gören ve LGS'de yüzde 1'lik dilime giren öğrencilere birinci dönem 3 bin 200 TL, ikinci dönem 3 bin 200 TL olmak üzere toplam 6 bin 400 TL nakdi destek sağlanacak.

        Protokol kapsamında mesleki ve teknik liselerde eğitim gören 10. sınıf öğrencilerine de birinci dönem 2 bin TL, ikinci dönem 2 bin TL olmak üzere toplam 4 bin TL nakdi destek sağlanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Çeber, Şehitkamil Belediyesi'nin çok güzel işler yaptığını belirtti.

        Şehitkamil'de tüm detayların düşünüldüğü yatırımların olduğunu ifade eden Çeber, "Bu da bizi çok mutlu ediyor. Yani paydaşlarımızın, beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın öğrenciye, eğitime bu kadar hassasiyet göstermesi, bu kadar önem vermesi bizi hem gururlandırıyor, hem mutlu ediyor hem de işimizi kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.

        Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise imzalanan protokolle Gaziantep'in eğitimine çok önemli bir protokol imzalandığını ifade etti.

        Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise eğitimin her kademesine destek verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Gaziantep üreten bir sanayi şehri olarak özellikle de ara eleman noktasında sıkıntı çekilen bir şehir olması münasebetiyle eğitimde özellikle meslek liselerini tercih eden yavrularımıza destek olabilmek maksadıyla velilerine yapılan eğitim desteği. Bir ilk dönem, bir ikinci dönem olmak üzere velilerinin hesabına aktarıyoruz ki bu çocuklarımızın hiç olmazsa eğitim alanında alacakları destek belediye tarafından da desteklenmiş olsun. Diğer taraftan özellikle belirli bir dilim içerisinde liseye girişte başarı gösteren öğrencilerimize destek olabilmek."

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