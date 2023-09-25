Gaziantep Valisi Çeber'den Mevlit Kandili mesajı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Mevlit Kandili dolayısı mesaj yayımladı.

Vali Çeber, mesajında, Hazreti Muhammed'in doğum yıldönümü olan Mevlit Kandil'ini bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğu içinde olduklarını bildirdi.

Vali Çeber, mesajında şunları kaydetti:

"Yeryüzünde önemli gelişmelere sebep olan kutlu doğumun Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz ahlakını özümsemek, ona duyulan sevgiyi gönüllerden sözlere ve yeni nesillere aktarmak düşüncesiyle asırlardır, aziz milletimiz ve tüm İslam alemi tarafından Mevlit Kandili olarak kutlanmaktadır. Müslümanlar ve bütün insanlık için her bakımdan örnek bir hayat süren Peygamber efendimiz, ahlakı, sevgiyi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü bizzat kendi yaşantısında insanlığa göstermiştir. Bugün, dünyanın birçok yerinde devam eden savaş ve çatışmaların, akan kan ve gözyaşlarının sona ermesi, ancak O'nu örnek almamızla mümkün olacaktır. Bunun için kendi ailemizden ve çevremizden başlamak üzere hoşgörülü, adil ve dürüst bir yaşam sürmemiz ve sürdürmemiz gerekmektedir. Zira mümin, yürüdüğü yollar bile kendisinden incinmeyen insandır."

Vali Çeber, insanlığa sevgi, kardeşlik, barış ve huzur getirmesini dilediği kandili kutladı.