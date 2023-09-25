Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Cuma günü Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Cuma günü Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.