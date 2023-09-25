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        Gaziantep'te "Huzur ve Güven" operasyonu düzenlendi

        Gaziantep'te 400 polisin katılımıyla tarihi mekanların bulunduğu mahallelere "Huzur ve Güven" operasyonu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 22:08 Güncelleme: 25.09.2023 - 23:01
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        Gaziantep'te "Huzur ve Güven" operasyonu düzenlendi
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        Gaziantep'te 400 polisin katılımıyla tarihi mekanların bulunduğu mahallelere "Huzur ve Güven" operasyonu düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bey, Karagöz, Seferpaşa, Kozanlı ve Eyüpoğlu mahallerinde sabit ve devriye şeklinde operasyon yaptı.

        Şüpheli görülen çok sayıda kişinin üst araması yapıldı. GBT sorgusunda aranması olan kişiler ise gözaltına alındı.

        Yaklaşık 5 saat süren uygulamada polis ekipleri, söz konusu mahallelerin giriş ve çıkışlarında kontrol noktası oluşturdu.

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