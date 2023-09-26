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        Deprem bölgesinde Mevlit Kandili idrak edildi

        Depremlerden etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 21:30 Güncelleme: 26.09.2023 - 21:30
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        Deprem bölgesinde Mevlit Kandili idrak edildi
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        Depremlerden etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Gaziantep'te İl Müftülüğünce Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde program düzenlendi.

        Yatsı namazının ardından camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        - Şanlıurfa

        "Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen kentin sakinleri, kandil dolayısıyla Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

        Yatsı ezanı öncesi yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.

        Namazın ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

        Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret eden vatandaşlar, balıklara yem attı.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta Mevlit Kandili dolayısıyla Zekeriya Tanrıverdi Camisi'nde program düzenlendi.

        İl Müftüsü Mustafa Tekin'in verdiği vaazın ardından Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi, namaz kılındı.

        Namaz sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Malatya

        Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Kernek Karagözlüler Camisi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

        İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın verdiği vaazın ardından namaz kılındı.

        Programa AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile vatandaşlar katıldı.

        Malatya'nın Kale ilçesinde de Merkez Camisi'nde program düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif'i dinleyen vatandaşlar, dua etti.

        Camide vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

        - Kilis

        Kilis İl Müftülüğünce kandil dolayısıyla Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde program düzenlendi.

        Verilen vaazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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