Nizip Belediye Başkanı Sarı, milli sporcuyu kabul etti Özbekistan'da düzenlenen 3. Uluslararası Kick Boks Turnuvası'nda altın madalya alan milli sporcu Sadin Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Özbekistan'da düzenlenen 3. Uluslararası Kick Boks Turnuvası'nda altın madalya alan milli sporcu Sadin Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Özbekistan'da aldığı başarı için milli sporcuyu tebrik eden Başkan Sarı, Şahin'in ilçeye örnek olacağını belirtti.

Spora ve sporcuya her zaman destek vereceklerini aktaran Sarı, gençlerin spor yapmasının önemine işaret etti.

Şahin'in başarılarına devam edeceğini aktaran Sarı, "Sporcularımızın her zaman yanındayız. İnanç ve azimle emek veren tüm sporcularımızın yeri bizim için önemlidir." dedi.

Milli sporcu Sadin Şahin de kendisine destek veren Başkan Sarı ve antrenörlerine teşekkür etti.​​​​​​​