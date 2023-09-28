Gaziantep'te poşet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'te bir poşet fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gaziantep'te bir poşet fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Başpınar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 83203. Sokak'ta bulunan bir poşet fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine fabrikaya giden OSB ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Hasarın oluştuğu depoda soğutma çalışması devam ediyor.