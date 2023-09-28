Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.
Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.
Ligin ilk 6 haftasında 5 mağlubiyet 1 galibiyet alan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 4 gol attı, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.
Ligde aldığı 3 puanla 18. sırada bulunan Güneydoğu temsilcisi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.
Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan İlker Karakaş, Samsun temsilcisine karşı forma giyemeyecek.