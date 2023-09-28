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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 10:21 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:21
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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

        Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

        Ligin ilk 6 haftasında 5 mağlubiyet 1 galibiyet alan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 4 gol attı, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.

        Ligde aldığı 3 puanla 18. sırada bulunan Güneydoğu temsilcisi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

        Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan İlker Karakaş, Samsun temsilcisine karşı forma giyemeyecek.

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