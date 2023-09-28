Gaziantep'te 20 binin üzerinde sahipli ve sahipsiz hayvan kuduza karşı aşılandı

OKAN COŞKUN - Gaziantep Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Meltem Peri, bölgede 20 binin üzerinde sahipli ve sahipsiz hayvana kuduz aşısı yapıldığını söyledi.

Peri, AA muhabirine, 28 Eylül Dünya Kuduz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bölgede yakın tarihlerde görülen kuduz vakalarından sonra daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Kuduz hastalığının aşıyla korunabilen bir hastalık türü olduğunu, sahipli ve sahipsiz hayvanların periyodik aşı takvimine göre takip edilmesi gerektiğini ifade eden Peri, şunları kaydetti:

"Bölgemizde kuduz aşısı çalışmaları devam ediyor. Mümkün olduğu kadar fazla hayvanın aşılanması için gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar yıl içerisinde 20 binin üzerinde sahipli sahipsiz kedi köpek olmak üzere kuduz aşısı yapıldı. Bu yıl planlanan hedefin 4'te 3'ünü tamamlamış durumdayız, yıl sonuna kadar bu rakamlar artacak. Son zamanlarda bölgemizde kuduz vakalarının görülmesinden dolayı kuduz aşısı konusunda ülke genelinde duyarlı olmalıyız. Şanlıurfa ve Diyarbakır'da vakalar çıktı. Bunun için ilk etapta şüphe uyandıracak bir durumla karşılaştığımızda ilk müdahaleyi yapmalıyız."

Sokak hayvanlarının kuduz hastalığını taşıdığını anlamanın yollarına değinen Peri, hayvanlarının salya akıtmasının bir belirti olduğunu ifade etti.

Peri, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kuduz yüzde 99 öldürür, yüzde 100 korunabilme şansınız vardır. Sokak hayvanlarının aşılanmasının düzenli takibiyle bu sorunu çözebiliriz. Evde kedi, köpek besleyenlerin kuduz aşısıyla beraber yapılan aşılar da var, mutlaka zorunlu olarak parazit aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Kuduz hastalığı çok daha başka bir yerde diğer hastalıklara göre. Onun için de veteriner hekimlerin uygun gördüğü bir aşı programı olur. Kuduz aşısını yılda 1 kere zamanı geçmeden yaptırmaları gerekir. Düzenli olarak yapılması gerekir."

- "Kuduz önlenebilir bir hastalıktır"

Peri, düzenli olarak hayvanların aşı takibinin yapılması gerektiğini hatırlattı.

Kuduz hastalığında aşının önemli rolü olduğunu anlatan Peri, şöyle konuştu:

"Düzenli aşı takibi yapıldığı zaman yine kuduz olma ihtimalinden korkuyorsak, herhangi bir hayvan tarafından ısırıldığımız zaman ilk etapta yapılması gereken şey sabundur. Sabunla köpürterek bol miktarda suyla o yara bölgesini mümkün olan en kısa sürede yıkamak lazım. Genelde virüsler için sabun düşmandır. En kısa sürede bir hastaneye gidip tanımadığımız bir hayvan tarafından ısırıldığımızı beyan ederek kuduz aşısı programına başlamak lazım. Kuduz önlenebilir bir hastalıktır. Zaman geçirmemek, bir an önce hastaneye gitmek lazım."