Gaziantep'te öğrencilere 10 milyon liralık spor malzemesi desteği verildi Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçede bulunan 341 okula 10 milyon 23 bin 40 liralık spor malzemesi desteği verildi.

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçede bulunan 341 okula 10 milyon 23 bin 40 liralık spor malzemesi desteği verildi.

"Spora tam destek" projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilere akıl ve zeka oyunları, satranç seti, branşlara özel top gibi 20 bin 119 kalemden oluşan 10 milyon 23 bin 40 liralık spor malzemesi desteği düzenlenen törenle dağıtıldı.

Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcu ve öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için böyle bir proje hayata geçirdiklerini söyledi.

Spor ve sporcunun daima yanında olduklarını aktaran Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Bizim sporcu kaynağımız eğitim müesseselerimizdir. Özellikle birlikte çalışarak bunları hayat geçirdik. Bu öğrencilerimizi aldık kulüp bazında belli bir noktaya getirdik. Okul sporlarıyla ilgili başlayan faaliyetlerde bu çocuklarımız okul sporlarında da belli başarıyı elde ettiler. Ülkemize nitelikli sporcu yetiştirmek sporcu ithalatını ortadan kaldırmak adına bu işi önemsedik."

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de verilen destekten dolayı Başkan Fadıloğlu'na teşekkür etti.

Desteğin önemli olduğuna değinen Tepe, şunları kaydetti:

"Şehrimizin büyükleri öğretmen ve öğrencilerin taleplerinin üzerine yüzde 20 koyarak taleplerin hepsine 4 yıldan beri olumlu cevap veriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Biz spor şehri Gaziantep olduk. Sporun hem verimleşmesi ve genişlemesi için her çocuğumuza mutlaka bir spor etkinliği yaptırmak lazım. İlgisi ve alakası hangisiyse onunla buluşturalım."

Konuşmalardan sonra öğretmen ve öğrencilere spor malzemeleri dağıtıldı.

Törene, okul ve kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.