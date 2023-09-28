İran'ın Batı Azerbaycan Genel Valisi Motamedıan'dan Gaziantep Valiliğine ziyaret

İran'ın Batı Azerbaycan Genel Valisi Muhammed Sadegh Motamedıan, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Motamedıan ve beraberindeki heyet, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i ziyaret ederek ekonomi, tarım ve kültür alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi konusunu görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, işbirliklerinin ve görüşmelerin gelecekte de devam edeceğini ifade etti.

Çeber, şunları kaydetti:

"İnşallah iki ülkenin de hem Cumhurbaşkanları hem üst düzey heyetleriyle çok yakında gerçekleşecek temaslara uygun olarak biz de hareket edeceğiz. Karşılıklı görüşmelerimiz özel bazı bağlantılar da kurmak kaydıyla devam edecek ve çok verimli iki ülkenin çok hayrına olan faaliyetler yapacağız. Bu anlamda tekrar İran İslam Cumhuriyeti Batı Azerbaycan Genel Valimize ve heyetlerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Onların nezdinde hem kendilerini hem de tüm Batı Azerbaycanlı kardeşlerimizi, İranlı kardeşlerimizi her zaman Gaziantep'te ağırlamaya hazır olduğumuzu, bundan mutluluk duyacağımızı belirtiyorum."

Motamedıan ise endüstri ve sanayi bölgelerinde yeni işbirlikleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Gaziantep'in ekonomik anlamda Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde lider olduğunu ve Türkiye'de ilk 5'te bulunduğunu kaydeden Motamedıan, "Batı Azerbaycan ili olarak da biz, stratejik bölge olarak İran'da tanınıyoruz ve kendi varlıklarımız, potansiyellerimizle Gaziantep ve genelde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği anlamında yeni bir çağ açmayı düşünüyoruz. İki ülkede Rumiye ve Gaziantep ticaret oda başkanları ile karşılıklı görüşme yapılması anlamında iki taraftan da davet gerçekleşti ve ortak karar alındı. Büyük bir heyetle biz Gaziantep Valimizi ve heyetini Batı Azerbaycan'a davet ettik ve onları her zaman bekliyoruz." ifadelerini kullandı.