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        Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi

        Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yaklaşık 200 polisin katılımıyla 22 adrese operasyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:24 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:55
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        Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi
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        Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yaklaşık 200 polisin katılımıyla 22 adrese operasyon düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" olarak nitelenen sokak satıcılarının yakalanması için çalışma başlattı.

        Belirlenen 22 adrese, yaklaşık 200 personel ve 6 narkotik köpeğinin katılımıyla operasyon başlatıldı.

        Özel Harekat ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin de destek verdiği operasyon sürüyor.

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