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        Polis vatandaşları motosiklet hırsızlığına karşı uyardı

        Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, motosiklet sürücülerini hırsızlık konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 09:18 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:18
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        Polis vatandaşları motosiklet hırsızlığına karşı uyardı
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        Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, motosiklet sürücülerini hırsızlık konusunda uyardı.

        Atatürk Bulvarı'ndaki uygulama noktasında motosiklet sürücülerini durduran ekipler, hırsızlıklara karşı alınabilecek tedbirlerle ilgili broşür dağıttı.

        Küçük tedbirlerle hırsızlığın önlenebileceğine dikkati çeken ekipler, kısa ve uzun süreli parklarda dikkat etmeleri gereken kurallar ve tedbirlere ilişkin bilgilendirme yaptı.

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