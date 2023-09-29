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        Nizip Belediyesi'nden okullara bank desteği

        Nizip Belediyesi, Geri Dönüşüm Atölyesi'nde yenilediği bankları okullara teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 09:20 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:22
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        Nizip Belediyesi'nden okullara bank desteği
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        Nizip Belediyesi, Geri Dönüşüm Atölyesi'nde yenilediği bankları okullara teslim edildi.

        Eğitim kurumlarından gelen talepleri yerine getirmek için harekete geçen Nizip Belediyesi, ilçedeki okullara bank desteğinde bulundu.

        Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere, çevreci ve kent estetiğini ön planda tutarak birçok projeyi vatandaşlara sunduklarını söyledi.

        Geri dönüşümde kullanılabilecek malzemelere atölyelerinde hayat vermeyi sürdürdüklerini ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

        "Atölyemizde daha önce ekmek kutusu ve seçim sandıklarından kedi evi imal ettik. Şimdi de çürümeye yüz tutmuş ve kullanılmayacak halde bulunan bankları, kendi imkan ve gayretlerimizle yenileyerek kullanabilecek hale getiriyoruz. Hazırlanan bankları ihtiyaç duyulan okullara götüren ekipler, bankları okul yetkilileri gözetiminde istenilen noktalara monte ediyorlar. Bizim buradaki amacımız sıfır atıkla gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. İşte bu sebeple kurduğumuz geri dönüşüm atölyesinde üretimlerimize ara vermeden devam ederek bir yandan çevreyi koruyor bir yandan da tasarruf ediyoruz."​​​​

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