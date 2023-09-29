Gaziantep'te gazete sahibine silahlı saldırıyla ilgili davaya devam edildi Gaziantep'te, 4 yıl önce yerel gazetenin imtiyaz sahibine yönelik silahlı saldırıyla ilgili verilen mahkumiyet kararları bozulan 5 sanık ile dosyası birleştirilen Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim A'nın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep'te, 4 yıl önce yerel gazetenin imtiyaz sahibine yönelik silahlı saldırıyla ilgili verilen mahkumiyet kararları bozulan 5 sanık ile dosyası birleştirilen Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim A'nın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Selçuk Y, İrfan G, Yılmaz D, Mahmut P. ile bu sanıkları azmettirdiği iddiasıyla hakkında dava açılan ve bu dosyayla birleştirilen Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim A. ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan Sadık Onur M. ise duruşmaya, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulunduğu cezaevinden bağlandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 19 Aralık tarihine ertelenmesine karar verdi.

- Davanın geçmişi

Yerel gazete imtiyaz sahibi Mahmut Ö'nün, 27 Nisan 2018'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıyla ilgili davaya bakan Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Nisan 2021'deki karar duruşmasında, Sadık Onur M. ve Selçuk Y'ye "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20'şer yıl, aynı suçtan sanıklar İrfan G. ve Yılmaz D'ye 16 yıl 8'er ay hapis cezası vermişti.

"Suçluya yardım" suçundan 10 ay hapis cezası verilen tutuksuz sanık Mahmut P. ile İbrahim A. ise saldırıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla 28 Haziran 2022'de tutuklanmıştı.

Yerel mahkemenin sanıklar Sadık Onur M, Selçuk Y, İrfan G, Yılmaz D. ve Mahmut P. hakkında verdiği hüküm, Bölge Adliye Mahkemesince hukuka uygun bulunmamıştı.