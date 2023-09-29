Gaziantep Basketbol, Rolands Freimanis'i transfer etti
Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Letonyalı pivot Rolands Freimanis ile anlaştı.
Giriş: 29.09.2023 - 23:52 Güncelleme: 29.09.2023 - 23:52
Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Letonyalı pivot Rolands Freimanis ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Letonyalı pivot Rolands Freimanis ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. 2017-2018 sezonunda da formamızı giyen oyuncumuza 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.