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        Gaziantep Basketbol, Rolands Freimanis'i transfer etti

        Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Letonyalı pivot Rolands Freimanis ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 23:52 Güncelleme: 29.09.2023 - 23:52
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        Gaziantep Basketbol, Rolands Freimanis'i transfer etti
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        Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Letonyalı pivot Rolands Freimanis ile anlaştı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Letonyalı pivot Rolands Freimanis ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. 2017-2018 sezonunda da formamızı giyen oyuncumuza 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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