Gaziantep'te "Afet Haberciliği ve Kriz İletişimi Eğitimi" sona erdi
Gaziantep'te Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve İpekyolu Kalkınma Ajansınca düzenlenen ve iki gün süren "Afet Haberciliği ve Kriz İletişimi Eğitimi" sona erdi.
Giriş: 30.09.2023 - 13:54 Güncelleme: 30.09.2023 - 14:00
Gaziantep'te Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve İpekyolu Kalkınma Ajansınca düzenlenen ve iki gün süren "Afet Haberciliği ve Kriz İletişimi Eğitimi" sona erdi.
Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programın moderatörlüğünü yapan Anadolu Ajansı