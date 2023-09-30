Gaziantep'te "Afet Haberciliği ve Kriz İletişimi Eğitimi" sona erdi Gaziantep'te Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve İpekyolu Kalkınma Ajansınca düzenlenen ve iki gün süren "Afet Haberciliği ve Kriz İletişimi Eğitimi" sona erdi.

Anadolu Ajansı Giriş: 30.09.2023 - 13:54 Güncelleme: 30.09.2023 - 14:00 facebook

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