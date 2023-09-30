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        Gaziantep'te "Afet Haberciliği ve Kriz İletişimi Eğitimi" sona erdi

        Gaziantep'te Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve İpekyolu Kalkınma Ajansınca düzenlenen ve iki gün süren "Afet Haberciliği ve Kriz İletişimi Eğitimi" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 13:54 Güncelleme: 30.09.2023 - 14:00
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        Gaziantep'te "Afet Haberciliği ve Kriz İletişimi Eğitimi" sona erdi
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        Gaziantep'te Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve İpekyolu Kalkınma Ajansınca düzenlenen ve iki gün süren "Afet Haberciliği ve Kriz İletişimi Eğitimi" sona erdi.

        Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programın moderatörlüğünü yapan Anadolu Ajansı

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