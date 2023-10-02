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        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 12:12 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:12
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        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada silahla ateş edilen 3 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İbrahim S'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 2 şüpheli gözaltına alındı.

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