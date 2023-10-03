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        Gaziantep'te 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı

        Gaziantep'te 6 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla ülkeye sokmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 09:29 Güncelleme: 03.10.2023 - 09:29
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        Gaziantep'te 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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        Gaziantep'te 6 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla ülkeye sokmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınır bölgesinden ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapmaya çalışan 6 yabancı uyrukluyu yakaladı.

        Düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 5 zanlıyı ise gözaltına alan ekipler, şüphelilerin adreslerinde 5 cep telefonu, traktör, otomobil ve motosiklet ele geçirdi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Yakalanan 6 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

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