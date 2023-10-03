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        Gaziantep'te sağanak etkili oluyor

        Gaziantep'te sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 10:02 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:13
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        Gaziantep'te sağanak etkili oluyor
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        Gaziantep'te sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Sabah erken başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde sağanağa dönüştü. İl genelinde yer yer etkili olan sağanak, Halep Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı, İpekyolu'nda kavşaklarda su birikintisine neden oldu.

        Ulaşımda aksamaların yaşandığı bazı yol ve kavşaklarda, trafik akışı polis ekiplerince sağlanıyor.

        Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) ekipleri ise kent genelinde olumsuz durum yaşanmaması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Meteoroloji verilerine göre, yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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