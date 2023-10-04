Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te gümrük kaçağı 60 cep telefonu ele geçirildi

        Gaziantep'te gümrük kaçağı 60 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 14:20 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te gümrük kaçağı 60 cep telefonu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te gümrük kaçağı 60 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gümrük kaçağı ürünlerinin bulunduğu bir eve operasyon düzenledi.

        Ekipler, evdeki aramada gümrük kaçağı 60 akıllı cep telefonunu ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi!
        Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Ayılar kampçıların minibüsüne daldı
        Ayılar kampçıların minibüsüne daldı
        YSK Başkanı Habertürk'e konuştu! "İlk genelgemiz..."
        YSK Başkanı Habertürk'e konuştu! "İlk genelgemiz..."
        2023 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Hava harekatının detayları ortaya çıktı!
        Hava harekatının detayları ortaya çıktı!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        Kahvehanede öldürülmüştü! Katili kiracısı çıktı!
        Kahvehanede öldürülmüştü! Katili kiracısı çıktı!
        Son filmlerini izleyemediler
        Son filmlerini izleyemediler
        Eylül'de ihracat rekoru!
        Eylül'de ihracat rekoru!
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi
        Gaziantep'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi
        AK Parti Gaziantep İl Başkanı Çetin'den AA'ya taziye ziyareti
        AK Parti Gaziantep İl Başkanı Çetin'den AA'ya taziye ziyareti
        Gaziantep'in kadın itfaiyecisi her an göreve hazır
        Gaziantep'in kadın itfaiyecisi her an göreve hazır
        Kansere yakalanınca tekvandoyu bırakmak zorunda kaldı, hastalığı yenince sa...
        Kansere yakalanınca tekvandoyu bırakmak zorunda kaldı, hastalığı yenince sa...
        Gaziantep'te çağdaş sanat anlayışı kapsamında 2 sergi açıldı
        Gaziantep'te çağdaş sanat anlayışı kapsamında 2 sergi açıldı
        Nizip Belediyesi'nden çölyak hastalarına gluntensiz gıda desteği
        Nizip Belediyesi'nden çölyak hastalarına gluntensiz gıda desteği