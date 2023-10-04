Gaziantep'te gümrük kaçağı 60 cep telefonu ele geçirildi
Gaziantep'te gümrük kaçağı 60 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Giriş: 04.10.2023 - 14:20 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:20
Gaziantep'te gümrük kaçağı 60 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gümrük kaçağı ürünlerinin bulunduğu bir eve operasyon düzenledi.
Ekipler, evdeki aramada gümrük kaçağı 60 akıllı cep telefonunu ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.