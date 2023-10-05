Gaziantep'te şehit olan polis memurunun naaşı memleketine uğurlandı Gaziantep'te bir şüpheliyle kovalamaca sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Emirhan Şimşek'in naaşı düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'a gönderildi.

Gaziantep'te bir şüpheliyle kovalamaca sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Emirhan Şimşek'in naaşı düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'a gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus Timlerine bağlı motorize ekip ile şüpheli motosiklet sürücüsü arasında dün akşam yaşanan kovalamaca sırasında meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Emirhan Şimşek için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Törende Şimşek'in öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından dua edildi.

Törene şehit polis memuru Şimşek'in eşi Hatice, kızı Öykü, babası Salih ve yakınları ile Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu, diğer protokol üyeleri ve meslektaşları katıldı.

Şimşek'in naaşı törenin ardından memleketi Hatay'a gönderildi.