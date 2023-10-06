Gaziantep FK, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda yarın oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 06.10.2023 - 13:52 Güncelleme: 06.10.2023 - 13:57
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda yarın oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, bugün İstanbul'a hareket edecek.