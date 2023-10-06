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        Gaziantep FK, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda yarın oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 13:52 Güncelleme: 06.10.2023 - 13:57
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        Gaziantep FK, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda yarın oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

        Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, bugün İstanbul'a hareket edecek.

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