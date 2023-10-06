Gaziantep'te seyir halindeki kamyon yoldaki araçlara çarptı
Gaziantep'te seyir halindeki kamyonun yoldaki araçlara çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Giriş: 06.10.2023 - 17:05 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:05
Gaziantep'te seyir halindeki kamyonun yoldaki araçlara çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Gaziantep-Nurdağı D400 kara yolunda henüz bilinmeyen nedenle bir kamyon, çevresinde seyir halindeki araçlara çarptı.
Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.