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        Gaziantep'te seyir halindeki kamyon yoldaki araçlara çarptı

        Gaziantep'te seyir halindeki kamyonun yoldaki araçlara çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 17:05 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:05
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        Gaziantep'te seyir halindeki kamyon yoldaki araçlara çarptı
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        Gaziantep'te seyir halindeki kamyonun yoldaki araçlara çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

        Gaziantep-Nurdağı D400 kara yolunda henüz bilinmeyen nedenle bir kamyon, çevresinde seyir halindeki araçlara çarptı.

        Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

        Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

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