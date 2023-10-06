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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te seyir halindeki kamyon trafik ışığındaki 3 araca çarptı

        Gaziantep'te freni patlayan kamyonun trafik ışıklarındaki 3 araca çarpması sonucu 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 17:29 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:34
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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te seyir halindeki kamyon trafik ışığındaki 3 araca çarptı
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        Gaziantep'te freni patlayan kamyonun trafik ışıklarındaki 3 araca çarpması sonucu 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

        Gaziantep-Nurdağı D400 kara yolunda bir kamyon, henüz bilinmeyen nedenle, seyir halindeki araçlara çarptı.

        Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

        Vali Kemal Çeber, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patladığını belirtti.

        Buna bağlı olarak kamyonun bölgedeki 3 araca çarptığını ifade eden Çeber, "Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 17 vatandaşımız yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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