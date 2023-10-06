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        GÜNCELLEME 5 - Gaziantep'te seyir halindeki kamyon trafik ışığındaki 3 araca çarptı

        Gaziantep'te freni patlayan kamyonun trafik ışıklarındaki 3 araca çarpması sonucu 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 18:36 Güncelleme: 06.10.2023 - 18:36
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        GÜNCELLEME 5 - Gaziantep'te seyir halindeki kamyon trafik ışığındaki 3 araca çarptı
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        Gaziantep'te freni patlayan kamyonun trafik ışıklarındaki 3 araca çarpması sonucu 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

        Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki trafik ışıklarında, Tahsin Ergin yönetimindeki 27 YC 694 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu önce ışıklarda duran 27 AHU 776 plakalı otomobile çarptı. Kamyon ardından 27 MC 1015 plakalı minibüse ve 34 UZ 7893 plakalı otomobile çarptı.

        Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi ile güvenlik güçleri sevk edildi.

        Kazada ikisi çocuk 5 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan bir yaralı da kurtarılamadı. Böylelikle ölü sayısı 6'ya çıktı.

        İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Savcılar ile bilirkişi ve olay yeri inceleme ekipleri, kaza alanında çalışmalarını sürdürüyor.

        Kazadan sonra trafik akışına kapatılan kara yolu ise olaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Öte yandan, kamyon sürücüsü Tahsin Ergin'in de kazada yaralandığı, kolluk kuvvetlerinin gözetiminde tedavisinin sürdüğü ve gözaltı sürecine başlandığı öğrenildi.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kazada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

        Valiliğin, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi'nde D400 kara yolu üzerinde bulunan trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patlayarak 3 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan vatandaşlarımızı, tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti." ifadeleri kullanıldı.

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