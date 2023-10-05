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        Kahramanmaraş'ta öğretmeni darbeden şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde görevli öğretmeni darbeden şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 13:42 Güncelleme: 05.10.2023 - 13:42
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        Kahramanmaraş'ta öğretmeni darbeden şüpheli tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde görevli öğretmeni darbeden şüpheli tutuklandı.

        Onikişubat ilçesindeki Mimar Sinan İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Ferhat Pakdil'in (54), okulun önünde darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Mimar Sinan İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Ferhat Pakdil, 3 Ekim'de bir öğrencinin anne babası tarafından darbedilmiş, Pakdil'in bileği kırılmış, başından yaralanmıştı.

        Öğretmeni darbeden A.A. olayla ilgili gözaltına alınmıştı.

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