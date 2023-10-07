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        Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi toprağa verildi

        Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin naaşı İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 13:30 Güncelleme: 07.10.2023 - 13:36
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        Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi toprağa verildi
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        Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin naaşı İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

        Nurdağı ilçesi kırsal Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolunda dün freni patlayan kamyonun trafik ışıklarındaki 3 araca çarpması sonucu vefat eden Suriye uyruklu Fikret Raşit (56), kızları Ela (25), Beyen (24), Feride (17) ve torunu Ahmed Alluş (2) ile akrabaları Hüseyin Abdo'nun (24) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından İslahiye ilçesine getirildi.

        Cenazeler Asri Mezarlık’ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Ailenin depremden sonra İslahiye'den Nizip ilçesine taşındıkları ve tekrar İslahiye'ye taşınmak için yola çıktıkları öğrenildi.

        Tahsin E. idaresindeki kamyon, dün freninin boşalması sonucu Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolunda trafik ışıklarında duran 3 araca çarpmış, kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi de yaralanmış, sürücü gözaltına alınmıştı.

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