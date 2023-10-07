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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te 6 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan kamyon şoförü tutuklandı

        Gaziantep'te freni boşalan kamyonun trafik ışıklarındaki 3 araca çarpması sonucu 6 kişinin öldüğü,16 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan kamyon şoförü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 15:46 Güncelleme: 07.10.2023 - 15:46
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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te 6 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan kamyon şoförü tutuklandı
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        Gaziantep'te freni boşalan kamyonun trafik ışıklarındaki 3 araca çarpması sonucu 6 kişinin öldüğü,16 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan kamyon şoförü tutuklandı.

        Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki kazada yaralanan 27 YC 694 plakalı kamyonun şoförü T.E, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanınca İslahiye Adliyesine sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

        T.E. yönetimindeki kamyon, dün freninin boşalması sonucu Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolunda trafik ışıklarında duran 3 araca çarpmış, kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi de yaralanmıştı.

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