Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK'nin iyi gidişatı 2 hafta sürdü

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilen Gaziantep FK'nin, iyi gidişatı 2 hafta sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 11:54 Güncelleme: 08.10.2023 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK'nin iyi gidişatı 2 hafta sürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilen Gaziantep FK'nin, iyi gidişatı 2 hafta sürdü.

        Lige deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek başlayan Gaziantep ekibi, daha sonra EMS Yapı Sivasspor'a 3-1, TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0, Galatasaray'a 3-0, Mondihome Kayserispor'a ise 2-0 mağlup oldu.

        Ligin 6. haftasında taraftarı önünde İstanbulspor'u 2-0 yenen Gaziantep ekibi, bu sonuçla 233 gün sonra ilk galibiyetine ulaştı. Devam eden haftada ise deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1 yenen Gaziantep FK, sezonun ikinci galibiyetini aldı.

        Dün, deplasmanda RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilen Gaziantep FK, iyi gidişatını 2 hafta sürdürebildi.

        - Sumudica 4 maçta 6 puan topladı

        Lige, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde başlayan kırmızı-siyahlı ekip, ilk 4 haftada puanla tanışamadı ve 4 Eylül'de Güneş ile yolları ayırdı.

        Teknik direktör Marius Sumudica ile 7 Eylül'de anlaşan Gaziantep FK, sezonun 5. haftasında Mondihome Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Devam eden haftalarda ise Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, İstanbulspor'u 2-0 ve Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.

        Sumudica, dün RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilerek ligde çıktığı 4 maçta 6 puan topladı.

        Gaziantep FK, milli aranın ardından ligin 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Saldırılar gece boyu sürdü!
        Saldırılar gece boyu sürdü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Mahmud Abbas'tan yeni açıklama
        Mahmud Abbas'tan yeni açıklama
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Netanyahu: Bu kara gün için intikam alacağız
        Netanyahu: Bu kara gün için intikam alacağız
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        'Ne bakıyorsun' diyerek esnafı yüzünden bıçakladı!
        'Ne bakıyorsun' diyerek esnafı yüzünden bıçakladı!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Metrobüste üniversite öğrencisine taciz iddiası!
        Metrobüste üniversite öğrencisine taciz iddiası!
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te kazada ölen 6 Suriyeli yan yana toprağa verildi (2)
        Gaziantep'te kazada ölen 6 Suriyeli yan yana toprağa verildi (2)
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te 6 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan...
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te 6 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan...
        Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi toprağ...
        Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi toprağ...
        Gaziantep'te 6 kişinin öldüğü kazaya ilişkin kamyon şoförü gözaltına alındı
        Gaziantep'te 6 kişinin öldüğü kazaya ilişkin kamyon şoförü gözaltına alındı
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Gaziantep'te 24 kilo 300 gram skunk ele geçirildi
        Gaziantep'te 24 kilo 300 gram skunk ele geçirildi