Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar, 1 kilo 650 gram sentetik esrar ve 12 kök skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şehitkamil ilçesinde bir şüphelinin uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, evde yaptığı aramada 5 kilogram esrar, 1 kilo 650 gram sentetik esrar, 12 kök skunk, hassa terazi ve silah ile tüfek ele geçirildi, şüpheli yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.