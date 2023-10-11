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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar, 1 kilo 650 gram sentetik esrar ve 12 kök skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 10:40 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:52
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar, 1 kilo 650 gram sentetik esrar ve 12 kök skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şehitkamil ilçesinde bir şüphelinin uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, evde yaptığı aramada 5 kilogram esrar, 1 kilo 650 gram sentetik esrar, 12 kök skunk, hassa terazi ve silah ile tüfek ele geçirildi, şüpheli yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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