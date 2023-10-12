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        Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Bitexen Antalyaspor ile 21 Ekim Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 19:18 Güncelleme: 12.10.2023 - 19:18
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        Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Bitexen Antalyaspor ile 21 Ekim Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica'nın UEFA Antrenör Semineri'nde olmasından dolayı, antrenör Cristian Petre yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

        Marius Sumudica, 14 Ekim Cumartesi günü kente gelerek takımın başında çalışmalarını sürdürecek.

        Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde yenilenme koşuları gerçekleştirildi.

        Antrenmana milli takımlarda bulunan Max Gradel (Fildişi Sahilleri), Denis Dragus (Romanya), Florin Nita (Romanya), Luka Stankovski (Kuzey Makendonya) ve Janio Bikel (Gine-Bissau) katılmadı.

        Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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