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        Gaziantep'te ATV motoru ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

        Gaziantep'te, ATV motoru ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 21:33 Güncelleme: 12.10.2023 - 21:33
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        Gaziantep'te ATV motoru ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
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        Gaziantep'te, ATV motoru ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Volkan Kılınçoğlu (46) idaresindeki 27 ARB 190 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 27 MST 04 plakalı ATV motoru, 15 Temmuz Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada sürücü ile ATV motorunda bulunan Hüseyin Akın (14) ve Kerim Gündoğan (14) yaralandı.

        Olay yerine ambulans ve çok sayıda polis yönlendirildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüseyin Akın ve Kerim Gündoğan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü Kılınçoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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