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        Gaziantep'te motosiklet çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te motosiklet çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 11:31 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:31
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        Gaziantep'te motosiklet çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te motosiklet çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, farklı tarihlerde 4 motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, motosikletleri çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheliyi Nurdağı ilçesinde yakaladı.

        Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi.

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