Gaziantep'te motosiklet çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te motosiklet çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te motosiklet çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, farklı tarihlerde 4 motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, motosikletleri çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheliyi Nurdağı ilçesinde yakaladı.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi.