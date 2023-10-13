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        Gaziantep'te toplu nikah şöleni düzenlenecek

        Gaziantep'te evlenmek isteyen 250 çift için toplu nikah şöleni düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 12:31 Güncelleme: 13.10.2023 - 12:31
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        Gaziantep'te toplu nikah şöleni düzenlenecek
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        Gaziantep'te evlenmek isteyen 250 çift için toplu nikah şöleni düzenlenecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından, evlenmek isteyen 250 çiftin gelinlik, damatlık ve beyaz eşyaları karşılanarak toplu nikah şöleni düzenlenecek.

        Nikah şöleninden, Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yapacak ilk 250 çiftin yararlanması planlanıyor.

        Son başvuru tarihinin 20 Ekim Cuma günü olarak belirlenen destek çalışmasında başvurular sonrası Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yeni evlenecek çiftlerle iletişime geçilecek.

        Başvuru yapacak çiftler 0 536 355 60 40 mobil telefon numarasını arayarak kayıt oluşturabilecek.

        Başvurular sonrası çiftlere toplu nikah şöleni düzenlenecek.

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