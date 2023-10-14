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        Gaziantep'te "yol izin belgesi" bulunmadan seyahat eden 15 kişiye para cezası

        Gaziantep'te yol izin belgesi bulunmadan başka bir şehre seyahat eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu 15 kişiye 60 bin 825 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 11:30 Güncelleme: 14.10.2023 - 11:30
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        Gaziantep'te "yol izin belgesi" bulunmadan seyahat eden 15 kişiye para cezası
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        Gaziantep'te yol izin belgesi bulunmadan başka bir şehre seyahat eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu 15 kişiye 60 bin 825 lira para cezası kesildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol izin belgesi bulunmadan seyahat eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu kişilere yönelik uygulama yaptı.

        Ekipler, 15 kişiye "yol izin belgesi" bulunmadan seyahat ettiği için 60 bin 825 lira para cezası uyguladı.

        Suriye uyruklular ikamet ettikleri yere gönderildi.

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