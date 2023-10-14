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        Gaziantep'te 19 bin 391 depremzedenin hak sahipliği başvurusu onaylandı

        Gaziantep'te, 6 Şubat'taki depremlerde evleri ağır hasar alan ya da yıkılan depremzedelerden 19 bin 391'inin hak sahipliği başvurusu onaylandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 12:49 Güncelleme: 14.10.2023 - 12:49
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        Gaziantep'te 19 bin 391 depremzedenin hak sahipliği başvurusu onaylandı
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        Gaziantep'te, 6 Şubat'taki depremlerde evleri ağır hasar alan ya da yıkılan depremzedelerden 19 bin 391'inin hak sahipliği başvurusu onaylandı.

        Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'te, depremzedelerin kalıcı barınma ihtiyacının giderilmesi için çalışmalar sürerken hak sahipliği başvuruları da tamamlandı.

        Yetkili komisyonlar tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonrasında 37 bin 885 başvurudan 19 bin 39'i kabul edildi.

        AFAD İyileştirme Şube Müdürü ve Hak Sahipliği İl Koordinatörü Ahmet Sönmez, AA muhabirine, depremden en çok etkilenen ilçelerden olan Nurdağı ve İslahiye'de kalıcı konutların yapımı devam ederken, diğer taraftan da hak sahipliği başvuruları işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

        İl genelinde hasar tespit çalışmaların tamamlandığını belirten Sönmez, şunları kaydetti:

        "Orta hasarlı ve üstü yapılan hasar tespitlerinde vatandaşların onarım ve kalıcı konutların yapılmasıyla ilgili hak sahipliği çalışmamızı başlatmış bulunmaktayız. Bununla ilgi 55 arkadaşımız değerlendirmesini yaptı. Şu an itiraz başvurularını 6 ilçede alıyoruz. 15 gün içinde bu itirazları alacağız ve tekrar değerlendirme yaparak listeyi askıya çıkaracağız."

        Sönmez, kalıcı konutlarda hak sahibi olma işleminin ilçe kaymakamlıklarda bulunan mahalli hak sahibi komisyonları üzerinden devam ettiğini, hak sahipliğine söz konusu komisyonun karar verdiğini anlattı.

        İl genelinde 55 bin 925 afetzedenin bulunduğu dile getiren Sönmez, şöyle devam etti:

        "Müracaat eden afetzede sayısı 37 bin 885. Kabul edilen 19 bin 391, red alan ise 18 bin 494. Bu şekilde değerlendirmemizi yaptık. Devletimizin kalıcı konutların yapılmasıyla ilgili süreçleri devam ediyor. Kırsalda, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, merkezde ise TOKİ aracılığıyla konutlar yapılıyor. İnsanların en kısa zamanda konutlarına yerleşmesi için çalışmalarımız devam ediyor."

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