Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Bakan Işıkhan, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığında konuştu:

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yılbaşında emekli maaşlarında yapılacak iyileştirmelere dair gereken adımları atacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 14:16 Güncelleme: 14.10.2023 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Işıkhan, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yılbaşında emekli maaşlarında yapılacak iyileştirmelere dair gereken adımları atacaklarını söyledi.

        AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, deprem bölgesindeki şehirlerin toparlanma sürecine girdiğini belirtti.

        En büyük tesellilerinin, çadırda yaşayan tek bir vatandaşın dahi bulunmaması olduğunu dile getiren Işıkhan, şöyle konuştu:

        "Çok şükür ki kalıcı konutlarına henüz yerleşmemiş her bir depremzedemiz, konteyner kentlerdeki geçici yaşam alanlarında yaşamlarını sürdürüyorlar. İnşallah mümkün olan en kısa sürede vatandaşlarımızın tamamını kalıcı konutlarına kavuşturacağız. Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da sözünü vermişti. Bizler de bu konuda üzerimize düşen ne varsa katbekat fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızın bu anlamda bir endişesi olmasın."

        Işıkhan, 28 Mayıs seçimlerinden sonra yeni bir icraat dönemine girdiklerini, daha büyük hedeflerinin olduğunu söyledi.

        Teşkilatlarının en büyük referansları olduğuna dikkati çeken Işıkhan, "AK Parti milletin partisidir. Bizim mücadelemiz, milletimizin mücadelesidir. Ne zaman ülkemizin kaderini ilgilendiren kritik bir eşikten geçecek olsak, daima milli çıkarlarımızın karşısında yer alan, bizi hedef alan ne kadar iç ve dış tehdit varsa hemen yanında yer alan güruh, ne yazık ki bizim bu ruhumuzu anlayamaz. Millete hizmet sevda işidir." dedi.

        - Gaziantep'teki yatırımlar

        Işıkhan, Gaziantep'i adım adım büyüttüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Son 20 yılda Gaziantep'e 118 milyara yakın yatırım gerçekleştirdik. Sadece Bakanlık olarak yaptığımız yatırım miktarı bile 9 milyarın üzerinde. Bunlar sadece birer rakam değil, yatırım, hizmet, eser, kalkınma demek. Her yatırım, her hizmet yeni çalışma alanları, yeni istihdam kapıları demek. Bugün Gaziantep'te 570 bin 196 aktif sigortalı vatandaşımız bulunuyor. Sigortalı sayımızı son 21 yılda yüzde 237 oranında artırdık. Yine Gaziantep'teki işe yerleştirme rakamlarımıza baktığımızda, İŞKUR aracılığıyla bugüne kadar toplam 307 bin 795 vatandaşımızın istihdam edildiğini görüyoruz."

        - "5 bin liralık ödememizin kararını açıkladık"

        Bakan Işıkhan, göreve gelir gelmez asgari ücret ara zammını belirlediklerini, kamu görevlilerinin toplu sözleşmelerini de imzaladıklarını hatırlattı.

        Işıkhan, "Hafta başında Sayın Cumhurbaşkanımızın da duyurduğu üzere 12,2 milyon emeklimizi kapsayan 5 bin liralık ödememizin kararını açıkladık. İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız. Ben buradan bir kez daha hayırlı olsun diyorum." diye konuştu.

        AK Parti'nin 21 yılda insanı merkeze alan kamu politikaları sayesinde yerel yönetimlerde de siyasete yeni bakış açısı kazandırdığını anlatan Işıkhan, "İşte şimdi karşımızda yeni bir mücadele sahası var. Önümüzde 2024 yerel seçimleri var. İnanıyorum ki önümüzdeki seçimde de yine Antepli kardeşlerim bu kaliteden taviz vermeyecek, bu kazanımlardan vazgeçmeyerek yeniden tercihini AK Parti'den yana kullanacaktır." dedi.

        Programa, AK Parti Grup başkanvekilleri Abdulhamit Gül ile Bahadır Yenişehirlioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Murat Çetin ve milletvekilleri katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Kameraya yansıdı! Polisten kaçan alkollü sürücü yayayı ezdi!
        Kameraya yansıdı! Polisten kaçan alkollü sürücü yayayı ezdi!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        "İmparator olmak istiyor"
        "İmparator olmak istiyor"
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Dini nikahlı eşini vurmuş onun annesini öldürmüştü! O anlar kamerada!
        Dini nikahlı eşini vurmuş onun annesini öldürmüştü! O anlar kamerada!
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Küba'da ameliyat olacak
        Küba'da ameliyat olacak
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Çekicinin taşıdığı vinç, köprü altında sıkıştı
        Çekicinin taşıdığı vinç, köprü altında sıkıştı
        Gaziantep'te 19 bin 391 depremzedenin hak sahipliği başvurusu onaylandı
        Gaziantep'te 19 bin 391 depremzedenin hak sahipliği başvurusu onaylandı
        Gaziantep'te "yol izin belgesi" bulunmadan seyahat eden 15 kişiye para ceza...
        Gaziantep'te "yol izin belgesi" bulunmadan seyahat eden 15 kişiye para ceza...
        Gaziantep Basketbol'da hedef yeniden Süper Lig
        Gaziantep Basketbol'da hedef yeniden Süper Lig
        Bakan Işıkhan, Gaziantep'te öğretmenlere bisiklet dağıtım törenine katıldı
        Bakan Işıkhan, Gaziantep'te öğretmenlere bisiklet dağıtım törenine katıldı
        Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü