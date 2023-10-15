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        Gaziantep'te anne adaylarına 5 milyon litre süt dağıtıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü çalışma kapsamında kentteki üreticilerden aldığı 5 milyon 95 bin 512 litre sütü işleyerek, bebek sağlığı için 117 bin 437 anne adayına dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 11:01 Güncelleme: 15.10.2023 - 11:13
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        Gaziantep'te anne adaylarına 5 milyon litre süt dağıtıldı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü çalışma kapsamında kentteki üreticilerden aldığı 5 milyon 95 bin 512 litre sütü işleyerek, bebek sağlığı için 117 bin 437 anne adayına dağıttı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin 4 yıldır sürdürdüğü "Anneye Süt Bebeğe Can Projesi"yle erken doğum ile bebek ölümlerinin önüne geçilmesi ve sağlıklı büyümesi amaçlanıyor.

        Gaziantep'teki üreticilerden alınan sütler sterilizasyon ve paketleme işleminin ardından Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince kentteki tüm ilçe ve mahallerde anne adaylarına teslim ediliyor.

        Anne adaylarına hamilelik döneminde 45 günde bir 12 litre süt verilen çalışma çerçevesinde kentteki 117 bin 437 anne adayına ulaşıldı.

        Düzenli dağıtımların devam ettiği projede 5 milyon 95 bin 512 litre süt dağıtıldı.

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