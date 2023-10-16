Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te iş merkezinde çıkan yangında 5 araç zarar gördü

        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, iş merkezinde çıkan yangında 5 araç zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 10:17 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te iş merkezinde çıkan yangında 5 araç zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, iş merkezinde çıkan yangında 5 araç zarar gördü.

        Güneykent Mahallesi'nde boş olduğu belirlenen bir iş merkezinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İş merkezinin çevresindeki park halindeki araçlara da sıçrayan yangında 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil zarar gördü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te hasarlı trafik kazaları kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu
        Gaziantep'te hasarlı trafik kazaları kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Yerde bulduğu 1 sentle başladığı para koleksiyonunu müzede sergiliyor
        Yerde bulduğu 1 sentle başladığı para koleksiyonunu müzede sergiliyor
        Gaziantep'te anne adaylarına 5 milyon litre süt dağıtıldı
        Gaziantep'te anne adaylarına 5 milyon litre süt dağıtıldı
        Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü