Gaziantep'te iş merkezinde çıkan yangında 5 araç zarar gördü
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, iş merkezinde çıkan yangında 5 araç zarar gördü.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, iş merkezinde çıkan yangında 5 araç zarar gördü.
Güneykent Mahallesi'nde boş olduğu belirlenen bir iş merkezinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İş merkezinin çevresindeki park halindeki araçlara da sıçrayan yangında 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil zarar gördü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.