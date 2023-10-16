Gaziantep'te hasarlı trafik kazaları kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu

Gaziantep'te meydana gelen iki hasarlı trafik kazası nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Doğu illerini Adana ve Osmaniye'ye bağlayan, kentin en işlek yollarından İpek Yolu'nda maddi hasarlı iki trafik kazası meydana geldi. Sabah trafiğine denk gelen kazalar sonucu İpek Yolu'nun Dülükbaba Kavşağı ile Adliye Turgut Özal Köprülü Kavşağı'na kadar yaklaşık 5 kilometrelik bölümünde araç kuyruğu oluştu.

Bazı sürücüler, yan yolları kullanmaya çalışırken trafik ekipleri ise söz konusu güzergahta önlem aldı.

Kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından yoldaki trafik akışı, yaklaşık 2 saat sonra normale döndü.

Bu arada araç trafiği dronla görüntülendi.