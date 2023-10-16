Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te hasarlı trafik kazaları kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu

        Gaziantep'te meydana gelen iki hasarlı trafik kazası nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 10:37 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te hasarlı trafik kazaları kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te meydana gelen iki hasarlı trafik kazası nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

        Doğu illerini Adana ve Osmaniye'ye bağlayan, kentin en işlek yollarından İpek Yolu'nda maddi hasarlı iki trafik kazası meydana geldi. Sabah trafiğine denk gelen kazalar sonucu İpek Yolu'nun Dülükbaba Kavşağı ile Adliye Turgut Özal Köprülü Kavşağı'na kadar yaklaşık 5 kilometrelik bölümünde araç kuyruğu oluştu.

        Bazı sürücüler, yan yolları kullanmaya çalışırken trafik ekipleri ise söz konusu güzergahta önlem aldı.

        Kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından yoldaki trafik akışı, yaklaşık 2 saat sonra normale döndü.

        Bu arada araç trafiği dronla görüntülendi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        "Bu yaza damga vuracağız"
        "Bu yaza damga vuracağız"
        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!
        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Şartlı tahliyeyle çıktı! 2. cinayeti işledi!
        Şartlı tahliyeyle çıktı! 2. cinayeti işledi!
        Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü'nün katili yakalandı!
        Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü'nün katili yakalandı!
        "Dünyanın en mutlusu benim"
        "Dünyanın en mutlusu benim"
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        OSD'den yerli araç uyarısı!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te iş merkezinde çıkan yangında 5 araç zarar gördü
        Gaziantep'te iş merkezinde çıkan yangında 5 araç zarar gördü
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep Ticaret Borsası
        Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Yerde bulduğu 1 sentle başladığı para koleksiyonunu müzede sergiliyor
        Yerde bulduğu 1 sentle başladığı para koleksiyonunu müzede sergiliyor
        Gaziantep'te anne adaylarına 5 milyon litre süt dağıtıldı
        Gaziantep'te anne adaylarına 5 milyon litre süt dağıtıldı
        Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü