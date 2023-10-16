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        Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:31 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:31
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        Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

        Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde gruplar halinde dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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