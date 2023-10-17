Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanda, oyuncular gruplar halinde ayak tenisi oynandı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.