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        İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı Gaziantep ve çevre illerde protesto edildi

        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 00:14 Güncelleme: 18.10.2023 - 01:03
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        İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı Gaziantep ve çevre illerde protesto edildi
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        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto edildi.

        Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki gösterdi.

        Vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları sallayıp tekbirler getirerek "Kahrolsun İsrail", "Filistin'e selam", "Katil İsrail Gazze'den defol" sloganları attı.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da Rabia Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, tekbir getirip tevhit ederek İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Siverek ilçesinde de İsrail'i protesto eden vatandaşlar, saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta, sosyal medya üzerinden yapılan çağrıyla, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde toplanan vatandaşlar, tekbirler getirerek sloganlar attı.

        Grup, basın açıklamasının ardından araç konvoyu yaparak dağıldı.

        - Malatya, Adıyaman, Kilis

        Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'i protesto etti. Türk ve Filistin bayrakları sallayan vatandaşlar, çeşitli sloganlar attı, araçla konvoy yaptı.

        Adıyaman'da bir araya gelen vatandaşlar da Demokrasi Parkı'nda İsrail'i protesto etti.

        Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ise Filistin'deki katliamın bir an önce sonlandırılmasını istedi.

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