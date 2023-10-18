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        Gaziantep'te bazı trafik kazaları güvenlik kamerasınca görüntülendi

        Gaziantep'te meydana gelen bazı trafik kazaları güvenlik kameralarınca kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 15:14 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:14
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        Gaziantep'te bazı trafik kazaları güvenlik kamerasınca görüntülendi
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        Gaziantep'te meydana gelen bazı trafik kazaları güvenlik kameralarınca kayda alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından farklı tarihlerde kaydedilen trafik kazaları yer aldı.

        Görüntülerde, 25 Aralık Kavşağı'nda yasak olmasına rağmen sola dönen otomobilin başka bir otomobille çarpışma anı yer aldı.

        Tüfekçi Yusuf Bulvarı'nda bir otomobilin karşıya geçen yayaya çarpma anı ile Şahinbey Köprülü Kavşağı'nda bir aracın ani fren yapması sonucu arkasında bulunan 2 aracın birbirine çarpma anı da kameralara yansıdı.

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